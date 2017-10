Quatre de cada deu internautes escolten la ràdio a Internet a Espanya

Quatre de cada deu internautes espanyols escolten la ràdio en línia, més els homes que les dones, i el telèfon intel·ligent és el dispositiu que s'utilitza més per sintonitzar les emissores a través d'Internet, segons l'Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC). El 46% dels homes internautes reconeix haver escoltat la ràdio a la xarxa en algun moment en els últims dotze mesos, mentre que el percentatge és del 35% entre les dones internautes.

A Espanya, segons l'AICM, hi ha 31,9 milions d'internautes més grans de 14 anys i el 70% són oients de ràdio: el 40,7%, uns 13 milions, va recórrer a aquest mitjà en línia en l'últim any. La tercera part dels internautes sintonitza la ràdio per Internet en directe (10,5 milions) i el 20,6% escolta podcasts (6,5 milions). La majoria dels oients en línia, sis de cada deu, utilitza el telèfon intel·ligent per escoltar la ràdio en directe, i els continguts més escoltats són, per ordre, la música, els programes informatius i, en tercer lloc, els d'entreteniment.