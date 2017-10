El suplement Cultura de La Nueva España rep un premi Liber

La Federació de Gremis d'Editors d'Espanya (FGEE) ha concedit, dins els premis Liber del 2017, el premi al foment de la lectura en mitjans de comunicació al suplement Cultura del diari La Nueva España, que pertany al grup Editorial Prensa Ibérica, com Regió7. El guardó destaca la tasca de la publicació en l'impuls de la lectura entre la població del Principat d'Astúries.

Altres reconeixements han estat per al director Juan Antonio Bayona, per la millor adaptació audiovisual per la pel·lícula Un monstre em ve a veure, i per a Javier Marías, que rep el guardó a l'autor hispanoamericà més destacat.