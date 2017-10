La cadena ABC aprova la producció de la nova sèrie «Black Do Not Crack»

La cadena ABC ha donat llum verd a Black Do not Crack, una nova comèdia escrita i produïda per la creadora de Insecure, Regina Hicks, en què Viola Davis i seu marit, Julius Tennon, seran els productors executius. A més, la producció tindrà Larry Wilmore en la producció.

Segons informa Vertele, la sèrie girarà al voltant de la vida de tres amigues d'una germandat afroamericana, que havien perdut el contacte després de la universitat, i que gairebé per casualitat es retroben en unes circumstàncies especials.