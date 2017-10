L'actriu Pauley Perrette abandonarà la sèrie «NCIS» al final d'aquesta temporada

Després de quinze anys donant vida a Abby Sciuto, l'actriu Pauley Perrette ha anunciat que abandona l'elenc de la sèrie NCIS. Perrette va comunicar la seva decisió mitjançant el seu perfil a la xarxa social Twitter. Segons va afirmar en aquesta xarxa social, la decisió d'abandonar la ficció la va prendre l'any passat. «És cert que deixaré NCIS després de la quinzena temporada. Hi ha hagut tota mena d'històries falses, i no, no és perquè la cadena o la sèrie estiguin enfadats amb mi», va escriure Perrette a les seves xarxes socials. L'actriu va continuar desitjant que el públic gaudís d'Abby Sciuto «no només en l'última temporada, sinó en tot el que ha donat durant la sèrie».