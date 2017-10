«La noche temática» analitza els secrets de l'addicció al joc

Les màquines escurabutxaques poden arribar a crear una addicció extrema, però on rau el problema, en les persones o en les màquines? Dissenyades per manipular i de fàcil accés, la seva manca de control fa dels més vulnerables les seves víctimes. L'addicció al pòquer en línia augmenta cada vegada més, sobretot en un moment en què les aplicacions per a mòbil el posen a l'abast de qualsevol persona. És un món fosc en el qual hi ha una línia molt prima entre poder guanyar-s'hi la vida o perdre-ho tot. Només l'1% dels jugadors de pòquer aconsegueix sobreviure gràcies al joc.

El programa La noche temática (23.35 h, La 2) es dedica avui a una addicció que cada vegada preocupa més les autoritats, malgrat que genera un volum de negoci milionari. Per analitzar aquest fenomen mundial, el programa emetrà primer el documental La máquina de la adicción. Tendim a pensar que la gent juga a les màquines escurabutxaques per aconseguir el pot, però les probabilitats de guanyar són inferiors a les de gairebé qualsevol altre tipus de joc d'atzar. Conegudes com la cocaïna del joc, produeixen en el cervell una vàlvula d'escapament per a l'estrès i la depressió.

Seguidament s'emetrà el documental Proyecto muerto, un projecte que s'endinsa en l'obscur món del pòquer, un joc en el qual milers de persones intenten guanyar-se la vida, malgrat que pocs ho aconsegueixen.