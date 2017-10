Steven Spielberg es confessa davant les càmeres en un documental d'HBO

Gairebé 30 hores d'enregistraments d'entrevistes exclusives amb Steven Spielberg formen el nucli de Spielberg, el documental produït per HBO i dirigit per Susan Lacy, que s'estrena avui, diumenge, a Espanya. La pel·lícula recorre exhaustivament la trajectòria del director d' ET, El color porpra o La llista de Schindler, alhora que desvetlla detalls de la seva agredolça infància, la seva obsessió pel cinema, el seu precoç pas per la televisió com a nen prodigi i el seu ascens a la fama a còpia d'èxits de taquilla. També parla de la seva posterior incursió en el cinema més dramàtic i les relacions personals i professionals que ha conreat al llarg dels anys.

Spielberg inclou testimonis de familiars del director, d'amics i de col·legues, i imatges del rodatge de molts dels títols clau de la seva filmografia, inclosos Jaws, A la recerca de l'arca perduda, ET, l'extraterrestre, Parc Juràssic, La llista de Schindler, Salvar el soldat Ryan i El pont dels espies. Per construir aquest relat, Lacy va recollir més de 80 testimonis, d'estrelles de Hollywood, directors i productors: J.J. Abrams, Christian Bale, Drew Barrymore, Cate Blanchett, Francis Ford Coppola, Daniel Craig, Daniel Day-Lewis, Brian de Palma, Laura Dern, Leonardo Di Caprio, Richard Dreyfuss, Ralph Fiennes o Harrison Ford.

També hi participen David Geffen, Tom Hanks, Dustin Hoffman, Holly Hunter, Jeffrey Katzenberg, Ben Kingsley, Kathleen Kennedy, George Lucas, Liam Neeson, Martin Scorsese, Oprah Winfrey i Robert Zemeckis.



El rerefons creatiu

En el relat en primera persona, el realitzador reflexiona sobre el seu procés creatiu, en el qual ressonen conceptes com la separació, la reconciliació, el patriotisme, la humanitat i la sorpresa, tots recurrents en la seva filmografia.

Susan Lacy és la creadora i exproductora executiva de la sèrie de WNET American Masters, que s'emet a la cadena pública nord-americana PBS. Ha rebut nombrosos premis al llarg de la seva carrera, inclosos deu Emmy.