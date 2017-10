Cuatro seguirà apostant pel programa «Dani & Flo» fins a final d'any

Mediaset España seguirà apostant per Dani & Flo com a mínim fins a final d'any, malgrat i no obtenir els resultats d'audiència esperats. L'espai de la sobretaula Cuatro seguirà lluitant per conquerir l'audiència uns mesos més, tal com va assegurar ahir Dani Martínez, un dels seus presentadors, al programa de la cadena COPE Tiempo de juego. Hem renovat fins al desembre. Fem uns programes molt divertits i aquesta setmana ha estat bona, hem tingut dies amb bona audiència», va revelar sobre l'espai que presenta amb Florentino Fernández i Lara Álvarez.