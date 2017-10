Hugh Grant serà un polític homosexual dels anys 60 a la nova sèrie de la BBC

La cadena pública britànica BBC ha decidit mostrar a l'audència les dificultats que el col·lectiu LGTB vivia fa tan sols unes dècades, mitjançant un dels productes en què obté millors resultats, la ficció. La cadena ha anunciat que ha donat llum verd a la producció de la sèrie A Very English Scandal, basada en una història real i que tindrà el veterà Hugh Grant com a protagonista. La producció explicarà la vida Jeremy Thorpe (Grant), un polític dels anys seixanta que va arribar a liderar el Partit Liberal, i que va haver ocultar la seva condició d'homosexual, una opció que en aquells anys era il·legat al país. Thorpe va morir als 84 anys el 2014 sense haver parlat mai públicament de la seva orientació, tot i ser coneguda per tothom.