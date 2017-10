Joan Maria Pou conviurà amb gent de tot el món a TV3

Cases d'algú és la nova proposta de TV3 que posarà nom i cognom a alguns dels milers de turistes que visiten cada dia el nostre país. Joan Maria Pou serà el responsable de conduir l'espai, en el que serà el seu debut com a presentador de TV3. El periodista buscarà turistes que visitin casa nostra perquè el convidin a passar uns dies al seu país i demostrar així que «casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú».

El programa, basat en un format d'origen belga, tindrà com a punt de partida una caravana instal·lada a diversos punts de Catalunya. Turistes d'arreu del món hi entraran per fer un càsting molt especial. Dintre de la caravana, Pou intentarà superar barreres idiomàtiques i culturals per conèixer els estrangers una mica millor i deixar-se meravellar pels personatges més inesperats.

Segons el presentador, a la caravana, s'hi ha trobat històries molt diferents i que mai no s'hauria pogut imaginar. Una frase que deixa entreveure que cada capítol serà diferent de l'anterior i ple de moments difícils d'oblidar. L'entrevista de la caravana acabarà sempre amb la pregunta «Em convidaries a casa teva?». La resposta donarà pas a la segona part del programa, en què es viuran més a fons algunes de les històries extraordinàries que s'han conegut. En un intercanvi de papers, Pou esdevindrà aleshores un turista que viatjarà i dormirà a casa dels protagonistes per conviure amb ells durant uns quants dies.

A Cases d'algú, els espectadors descobriran, a través de la particular mirada del Joan Maria Pou i dels seus amfitrions, aspectes desconeguts dels països visitats i, al mateix temps, realitats molt diverses emmarcades en paisatges de tot el món.

Joan Maria Pou és conegut per narrar els partits del FC Barcelona a RAC1, una tasca que ha fet de forma ininterrompuda des de l'any 2000. També ha estat director i presentador d' El primer toc, Tu diràs i, fins a la temporada passada, de l'informatiu No ho sé, a RAC1.