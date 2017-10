Paralitzen el rodatge de «Por 13 razones» pels incendis que afecten Califòrnia

El rodatge de la segona temporada de la sèrie de Netflix Por 13 razones s'ha vist afectat pels grans incendis que estan devastant el sud de Califòrnia. Segons informava ahir el portal FormulaTV, Netflix s'ha vist obligada a modificar els plans de rodatge després que el foc hagi arribat a la zona de Vallejo, on es troben les principals localitzacions exteriors de la sèrie produïda per Selena Gómez. En principi, i segons ha informat Netflix, aquest retard en el rodatge no afectarà l'estrena de la sèrie, que arribarà a la plataforma l'any vinent.