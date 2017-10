Cayetana Guillén Cuervo podria presentar el nou 'talent' de moda a La 1 de TVE

Cayetana Guillén Cuervo podria ser l'escollida per presentar la nova aposta de Televisió Espanyola pel gènere dels talent. Segons informa el portal Vertele, Cuervo és la més ben situada per conduir Maestros de la costura, un format que neix amb l'objectiu de trobar «el millor modista d'Espanya», seguint els passos d'altres talents d'èxit com La Voz, Masterchef i Operación triunfo, que aviat tornarà a TVE. Es desconeixen de moment més detalls sobre aquest nou programa, que, no obstant això, podria arribar a la televisió pública abans de final d'any.