«Jane the virgin» busca l'amor després de viure la tragèdia

Després de la tragèdia de la mort de Michael, Jane torna a creure en el destí, com abans. La qüestió és si la jove estarà realment preparada per tornar-se a enamorar. Aquest és el punt de partida de la quarta temporada de Jane the virgin, la comèdia dramàtica protagonitzada per Gina Rodríguez que torna a la plataforma Movistar + des d'aquesta mateixa nit.

Retrobar l'amor no és només cosa de telenovel·les, i Jane i la seva família ho saben. Després de l'inesperat retorn del seu primer amor, i ja recuperada de la mort de Michael, Jane té al davant un camí emocionant posant-se al dia amb Adam. Però el seu anhelat destí podria interposar-se en les seves ambicions com a escriptora de novel·les. Mentrestant, Rogelio i Xiomara per fi tornen a estar junts oficialment, però el seu renovat matrimoni està molt lluny de ser el conte de fades que ells desitjaven: al repte que suposa la seva pròpia relació s'afegeix el de criar junts el fill de Darci.

Jane the Virgin té un trio de dones protagonistes que suposa un retrat generacional infal·lible. Inspirant-se en les clàssiques telenovel·les, però amb un punt de realisme que combina tocs dramàtics i còmics, la ficció s'ha convertit en un fidel retrat de la comunitat llatinoamericana que resideix als Estats Units.