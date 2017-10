Netflix i Marvel confirmen la data d'estrena de la nova sèrie «The Punisher»

The Punisher, la sèrie que Marvel prepara per a Netflix, arribarà el 17 de novembre a la plataforma de contiguts. L'esperada sèrie de superherois va mostrar ahir algunes pistes a través d'un tràiler que ben aviat es va convertir en tot un èxit a les xarxes. Frank Castle, conegut per tothom a Nova York com The Punisher, després de venjar les morts de la seva dona i fills, està decidit a fer públiques les veritats sobre les coses que passen al seu voltant. Això sí, com es pot veure en el tràiler, Castle no estarà sol, ja que la història continua just on la va deixar Daredevil.