La novel·la «El nom de la rosa» tindrà una adaptació televisiva

El nom de la rosa, la cèlebre novel·la d'Umberto Eco del 1980, arribarà a la petita pantalla per primera vegada com a sèrie amb l'actor nord-americà John Turturro en el paper de Guillem de Baskerville, i el britànic Rupert Everett com a Bernardo. La sèrie serà la primera adaptació a la televisió del gran èxit de vendes ambientat a l'edat mitjana i estarà dirigida per l'italià Giacomo Battiato i produïda per Matteo Levi i Carlo Degli Esposti, en col·laboració amb Rai Fiction, segons han informat aquesta setmana els principals mitjans italians.

L'adaptació a la petita pantalla de la ficció històrica de misteri d'Eco tindrà un pressupost de 23 milions d'euros. La sèrie serà rodada en anglès a partir del mes de gener als mítics estudis de Cinecittà de Roma i tindrà un repartiment internacional, del qual també formaran part, entre d'altres, l'alemany Damian Hardung en el paper d'Adso de Melk, el pupil del frare Guillem de Baskerville.

La història tornarà a ser rodada per tant després de l'èxit del film dirigit el 1986 per Jean-Jacques Annaud i protagonitzat per Sean Connery i un joveníssim Christian Slater. El mateix Eco, que va morir l'any passat, va supervisar els guions d'aquest nou projecte, que han estat confeccionats per l'italià Andrea Porporati i el britànic Nigel Williams.