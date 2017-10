Eloi Vila exerceix de xòfer i entrevistador a «Al cotxe»

TV3 estrena demà al vespre Al cotxe, un programa d'entrevistes amb Eloi Vila, que traslladarà els convidats, col·laboradors o presentadors en cotxe des de la televisió fins a casa seva o de casa seva a la televisió, i aprofitarà el trajecte per conversar-hi d'una manera diferent, amb un to informal, per conèixer-los una mica millor, segons ha informat la CCMA.

A cada lliurament, Eloi Vila acompanyarà en cotxe quatre personatges coneguts que hagin participat durant la setmana en els programes de la cadena pública catalana (actors, esportistes, polítics, presentadors...).

Eloi Vila serà així l'encarregat de conduir el vehicle i la conversa, en un clima agradable que permeti als convidats parlar d'ells mateixos d'una manera més informal i espontània del que estan acostumats. El cotxe és un espai íntim on la gent normalment se sent còmoda. Un lloc on es pot parlar tranquil·lament, riure o fer confessions inesperades sense estar pendent de les càmeres o dels micròfons. I això és el que busca el programa: aprofitar el viatge per compartir una conversa amb persones que passen per la tele en un to ben diferent de l'entrevista al plató. La intenció és que, Al cotxe, hi entri un personatge, però en surti una persona.

Al cotxe és un projecte del departament de Nous Formats, amb capítols de 50 minuts de durada.