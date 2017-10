La quarta temporada de «Better Call Saul» arribarà el setembre de l'any 2018

Després del final de la seva tercera temporada el juny passat, el nou lliurament de Better Call Saul té més d'estrena. Concretament, i segons ha confirmat el productor executiu d'aquest spin-off de Breaking Bad, Thomas Schnauz, la nova temporada de la ficció veurà la llum el setembre del 2018. No obstant això, aquest anunci ve acompanyat d'un petit problema. Per a la data d'estrena, les noves entregues de Better Call Saul no podran optar a ser seleccionades en els Premis Emmy 2018, ja que es trobaria fora de termini. Malgrat que ningú no ho ha confirmat encara, aquesta quarta podria ser l'última temporada de la sèrie.