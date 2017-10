Lluís Llongueras, C. Tangana i Jordi Cruz compartiran el «Chester» amb Risto Mejide

Els nous convidats de Chester in love ja s'estan asseient al sofà de Risto Mejide. Entre els noms anunciats per aquesta segona temporada, en procés de gravació i sense data d'estrena per ara, hi ha l'actor Santiago Segura, el cuiner Jordi Cruz i el perruquer Lluís Llongueras. El dissenyador Palomo Spain i el cantant C. Tangana, dues de les revelacions d'aquest any en el món de l'espectacle i la cultura, també visitaran el plató per xerrar amb Mejide en aquest programa de Cuatro, segons ha informat en una nota de premsa la cadena del grup Mediaset.