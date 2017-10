Televisió Espanyola aposta per un renovat «Operación Triunfo» setze anys després

Operación Triunfo torna aquesta nit a La 1 de Televisió Espanyola, setze anys després de la seva reeixida primera edició. Amb alguns canvis notables en el seu format, el talent show espera repetir l'èxit d'aquella primera entrega, de la qual van sortir cantants avui dia reconeguts, com David Bisbal, Chenoa i David Bustamante. Roberto Leal assumeix la responsabilitat de presentar les gales, que s'emetran cada dilluns en hora puna i que tindran un jurat format per Mónica Naranjo, Joe Pérez-Orive, Manuel Martos i un membre convidat que variarà cada setmana.

De dilluns a divendres, s'emetrà una tira diària que seguirà l'evolució dels concursants a l'acadèmia d' OT, on es preparen per a la gala setmanal. Aquesta acadèmia ja està preparada per rebre els concursants al Parc Audiovisual de Catalunya de Terrassa (Vallès Occidental), que ocupa més de 1.200 metres quadrats i tindrà 50 càmeres que gravaran tots els moviments dels aspirants al triomf. El plató de les gales es troba al mateix Parc Audiovisual de Catalunya, molt a prop de l'acadèmia, i té 1.300 metres quadrats, 10 càmeres i un aforament de gairebé 500 espectadors.

Una de les principals diferències entre aquella primera edició i l'actual és que en aquests 16 anys les xarxes socials s'han estès com la pólvora i en l' OT del 2017 els concursants tindran un mòbil amb el qual podran anar alimentant el seu perfil, encara que no podran interactuar amb els seus seguidors perquè han d'estar incomunicats, segons van destacar els responsables del format en una trobada amb la premsa la setmana passada.

El director de Gestmusic, Tinet Rubira, està convençut que OT 2017 serà el bressol de noves estrelles de la música espanyola perquè «el firmament necessita una renovació». Segons la seva opinió, una de les claus de l'èxit de la primera edició d' OT, que es va convertir en un fenomen de masses, va ser la magnífica selecció de futurs talents que es van reunir a l'acadèmia el, ja llunyà, 2001.