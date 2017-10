Emotiva carta d'Ana Pastor al seu fill

Ana Pastor, reconeguda periodista de l'actualitat que compta amb una gran professionalitat que exhibeix al programa que dirigeix ??a La sexta, 'El objetivo', pren les regnes dels espais en què participa amb serietat i claredat informativa.

No obstant això, Pastor ha tret a la llum el seu costat més sensible i ha deixat de banda la fortalesa que la caracteritza. La periodista ha dedicat una preciosa carta d'amor al seu fill que acaba de fer 7 anys.

La presentadora mostra en aquesta carta l'admiració que sent per la capacitat del seu fill de valorar l'interior dels que l'envolten: "M'enamora com defenses sempre a aquest company o companya quan creus que necessiten alguna cosa perquè els has vist tristos", assegura la presentadora en el text que titula 'Empatia' en honor als valors del seu fill Simón amb tan sols 7 anys. El petit és fruit de la relació entre la periodista i, el també comunicador, Antonio García Ferreras.



Moments especials entre mare i fill

Pastor reviu també alguns dels moments quotidians que passa amb el petit pegant cromos a l'àlbum o passant la tarda junts. La presentadora gaudeix al màxim del seu fill en aquesta etapa en què els petits volen passar tot el temps del món al costat dels seus pares: "Tot i estar enganxats em vols encara més a prop", diu amb afecte la periodista.

Una altra de les coses que més enorgulleix una mare és veure com els seus fills s'assemblen a elles més del que pensen: "T'encanta escoltar que jo era igual que tu. Et tranquil·litza saber que jo també segueixo tenint malsons. Que la gent gran, de vegades, tampoc podem dormir bé. I que les pors, de vegades, també ens assalten a ple dia", destaca Pastor.