El director Alfonso Cuarón prepara una nova sèrie amb l'actor Casey Affleck

El cineasta mexicà Alfonso Cuarón prepara una sèrie dramàtica per a la qual disposarà de l'actor Casey Affleck, guanyador de l'Oscar per Manchester by the Sea. Cuarón, guanyador de l'Oscar al millor director per Gravity, serà l'encarregat d'escriure i dirigir el projecte, a més d'exercir de productor executiu, segons el mitjà nord-americà Deadline. Amb prou feines es coneixen detalls sobre la sèrie, que és un drama amb tocs de terror sobre la fundació d'una secta religiosa. La productora Anonymous Content manté converses amb diversos canals de televisió per cable i plataformes per a la seva distribució.