«Stranger Things» torna divendres amb una temporada «més fosca i aterridora»

La fantasia de les aventures dels vuitanta de Stranger Things torna aquest divendres a Netflix amb una segona temporada «més fosca i aterridora», segons va confessar un dels protagonistes, Noah Schnapp, que encarna Will en la sèrie. «Si vau tenir por amb la primera temporada, en tindreu més amb la segona», adverteix en declaracions a Efe Schnapp durant la presentació de la projecció a Londres, acompanyat per altres actors de l'elenc.

La primera temporada de Stranger Things explicava la història d'un nen (Will) que desapareix sense deixar rastre a Hawkins (Indiana) durant la dècada dels 80. El grup d'amics de Will es llança en la seva recerca mentre la seva mare (Winona Ryder) obre una investigació amb les institucions locals per destapar una sèrie de misteris sobrenaturals relacionats amb secrets del govern, que estan darrere de la desaparició del seu fill. Durant la investigació, descobreixen un laboratori que realitza aparentment estudis científics per al departament d'Energia dels Estats Units a través d'experiments sobrenaturals que recorren a proves amb humans, i també coneixen Eleven, una nena amb habilitats psicoquinètiques que els ajuda a resoldre el cas.



Un retorn paranormal

En aquest segon lliurament, de nou episodis, els esdeveniments es desenvolupen la tardor del 1984 en un marc d'exploració dels fenòmens paranormals. Will torna al món real però no de la manera que tots desitjaven, i això portarà la seva mare i i el seu germà a implicar-se en misteriosos successos per entendre què és el que passa dins el cap del nen i descobrir quina és l'amenaça que sotja ara Indiana.

La reeixida ficció continuarà carregada de referències a les pel·lícules de la dècada dels vuitanta, com ET l'extraterrestre, Els goonies, Alien o El resplandor, i de tota mena de detalls tècnics amb la intenció de respectar l'estètica que va caracteritzar els llargmetratges de fa trenta anys.