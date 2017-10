Netflix renova la sèrie d'animació «Big Mouth» per a una segona temporada

Netflix ha decidit renovar per a una segona temporada la sèrie d'animació Big Mouth. Els nous episodis de la reeixida comèdia arribaran a la plataforma a partir de l'any vinent. Estrenada el 29 de setembre, la sèrie s'ha convertit en un dels grans èxits de l'animació per a adults. La comèdia, que s'ha estrenat amb una temporada de deu episodis, se centra en Nick i Andrew, dos adolescents en plena pubertat que intenten entendre, no sempre amb gaire sort, els canvis als quals es veuen sotmesos, així com un món adult que no els entén gaire.