«La Zona» arriba avui a la plataforma Movistar + després de triomfar a Sitges

Movistar + estrena avui La Zona, una de les seves grans apostes de ficció per aquesta temporada, que ja va enlluernar els espectadors en la darrera edició del festival de Sitges, on es va estrenar en primícia el seu episodi pilot. Es tracta d'un thriller policíac creat per Jorge i Alberto Sánchez-Cabezudo, els autors de la reeixida Crematorio, i que és protagonitzat per Eduard Fernández, Álvaro Cervantes, Alba Galocha, Alexandra Jiménez, Manolo Solo i Emma Suárez, entre d'altres.

Inspirada en els desastres nuclears de gran magnitud, com els de Fukushima i Txernòbil, la ficció arrenca tres anys després de l'accident del reactor nuclear que va devastar una regió del nord d'Espanya. En aquest context de devastació, l'inspector Héctor Uría –paper a qui dóna vida l'actor català Eduard Fernández– torna al servei recuperat després de ser l'únic supervivent del primer grup que va acudir en auxili de la central. No obstant això, l'aparició d'un home brutalment assassinat a la Zona d'Exclusió que les autoritats han delimitat, arrossegarà l'expert inspector a una investigació que posarà en qüestió el nou ordre establert en el món sorgit després de la catàstrofe.

«Podríem dir que La Zona planteja un present distòpic en què l'acció és contemporània i transcorre en un entorn hiperrealista, proper a la nostra realitat», va comentar Jorge Sánchez-Cabezudo, en el transcurs de la presentació de la sèrie a Sitges. «Ens vam plantejar portar el món de Txernòbil o Fukushima a un escenari local. Un entorn quotidià en el qual, després d'un accident, les regles i els rols socials es capgiren. Sobre aquest univers que es genera, plantegem un thriller policíac», va afegir el cocreador de la ficció.

La sèrie, que podria ser una de les revelacions de l'any, ha estat rodada en localitzacions exteriors d'Astúries i Madrid i té inicialment una primera temporada de vuit capítols de 50 minuts.