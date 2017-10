Dmax celebra el Dia de la Màgia amb l'estrena d'«El Mago Pop: 48 horas con...»

Antonio Orozco, Chenoa, Raúl Arévalo, Adrián Lastra i Joaquín Reyes són alguns dels personatges als quals sorprendrà Antonio Díaz en la nova temporada d' El Mago Pop: 48 horas con..., que s'estrena avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Màgia a Dmax. Produït per El Ter-rat en col·laboració amb la cadena, aquest nou lliurament de vuit episodis arrencarà a partir de les 22 h amb una doble entrega protagonitzada pels cantants Antonio Orozco i Chenoa. Per celebrar el Dia de la Màgia, també hi apareixeran Dynamo, Jorge Luengo, David Blaine, Troy i Antonio Díaz, entre d'altres, per embadalir l'audiència amb jocs mentals, trucs de màgia i números d'il·lusionisme.