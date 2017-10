Olivia Colman interpretarà la reina Elisabet II en la nova temporada de «The Crown»

L'actriu Olivia Colman ha estat l'escollida per donar vida a la reina Elisabet II a la sèrie The Crown, i agafa el relleu de Claire Foy. Segons els mitjans del Regne Unit, Colman donarà vida a la propera etapa de la vida de la monarca anglesa a partir de la tercera temporada. Coneguda pels seus papers a Broadchurch o El Infiltrado, per la qual va guanyar un Globus d'Or a millor actriu de repartiment, Colman ja té experiència en interpretar un membre de la família reial anglesa. El 2012, l'actriu va donar vida a la reina mare a la pel·lícula Hyde Park on Hudson.