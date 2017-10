El canal #0 de Movistar estrena la segona part de «Planeta Azul»

Tot i que els oceans representen aproximadament el 70% de la superfície del planeta, el món marí és el més inexplorat. Els descobriments en els oceans durant l'última dècada han demostrat que la riquesa de les profunditats és molt més gran del que podíem imaginar. Per això, i seguint l'estela de Planeta Azul, estrenada el 2001, ara arriba Planeta Azul II, superproducció de la cadena BBC Earth que arriba des d'avui a Movistar +. La sèrie documental mostra un increïble retrat del desconegut món marí, just quan és essencial prendre consciència del moment crític dels ecosistemes marins.

Presentat per Sir David Attenborough, de la mateixa manera que va fer a Planeta Azul i Planeta Tierra II, i amb música original de Hans Zimmer i Radiohead, Planeta Azul II creua les fronteres de l'emoció amb històries de criatures increïbles, algunes de les quals desconegudes fins ara, se submergeix en indrets realment extraordinaris i mai abans filmats i ofereix un nou punt de vista de l'increïble món marí.

Més de 1.000 hores de gravació en tots els continents que han donat lloc a sis episodis, més un especial, on convida a descobrir els estranys pops que aguaiten a l'Antàrtic, presenciar com el sorell gegant és capaç de saltar per atrapar ocells a l'aire i muntar sobre una orca disposada a devorar un banc de peixos.