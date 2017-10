Televisió Espanyola aprova produir més episodis de la sèrie «Servir y proteger»

El Consell d'Administració de RTVE ha aprovat la producció de nous capítols de Servir y proteger, la seva sèrie de sobretaula, i de Torres en la cocina, en què els bessons ajuden cada dia l'audiència a cuinar i menjar millor, segons ha informat l'ens públic en una nota. Servir y proteger és produïda per Plano a Plano i té com a escenari una comissaria d'un barri del Districte Sud de Madrid. És protagonitzada per Luisa Martín com a Claudia Miralles, una inspectora en cap veterana al capdavant d'un equip policial eminentment masculí, que, a més de lluitar contra la criminalitat, ha de trampejar a casa amb la rebel·lia de la seva filla adolescent.

Durant prop de 500 programes emesos fins avui, els germans Sergio i Javier, del restaurant Dos Cielos, amb una estrella Michelin a Barcelona, treuen el cap diàriament a les llars amb Torres en la cocina, un programa produït per Lavinia Audiovisual en el qual comparteixen receptes i coneixements gastronòmics perquè els espectadors s'atreveixin a posar-se als fogons, i que tindrà continuïtat a La 1.