«El disc de La Marató» presenta «Música», la seva primera cançó

Pastora Soler, David de María i l'Orquestra Simfònica de Corda i Cobla de Catalunya s'uneixen per interpretar Música, la cançó que és el tret de sortida a una nova edició d' El disc de La Marató. L'esperança de la música, la llum de l'esperança enfront de la foscor de la malaltia. Aquest és el missatge que vol donar el disc d'aquesta edició. El primer videoclip, que ja es pot veure a les xarxes socials, està dirigit per Xavier Garasa i sota la direcció musical de Jordi Cubino. El projecte del Disc de La Marató està dirigit per Àngel Lacalle.

En aquesta ocasió, el vídeo viatja des de Barcelona –on la Sagrada Família va obrir les seves portes a Mónica Naranjo en l'edició del 2016– a les Terres de l'Ebre, amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Parc Natural del Delta de l'Ebre, el Port de Tarragona i Roig Creatius. Música s'ha gravat en un espai únic, protegit, que s'ha obert excepcionalment a La Marató per oferir la seva sortida de sol a l'esperança: el far de la punta de la Banya dins de l'espai natural del delta de l'Ebre.

La 26a edició de La Marató de TV3 es farà el pròxim diumenge 17 de desembre i estarà dedicada a un grup de malalties infeccioses que causen una de cada tres morts al món i que, segons els experts, es convertiran en un greu problema de salut pública. Les malalties infeccioses són causades per la invasió o proliferació de microorganismes que es multipliquen en el cos humà.