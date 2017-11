Netflix prepara un 'spin-off' de la sèrie «House of Cards»

La plataforma digital Netflix prepara un spin-off de House of Cards, una notícia que arriba poques hores després que es conegués que aquesta reeixida sèrie d'intriga política acabarà el 2018 amb la seva sisena temporada. Les noves informacions sobre House of Cards, una de les sèries més seguides del catàleg de Netflix, van veure la llum després de descobrir-se diumenge l'escàndol que afecta el seu protagonista, Kevin Spacey, que ha estat acusat d'assetjament sexual pel també actor Anthony Rapp. No obstant això, segons la revista TV Line, que cita fonts de Netflix, el final de la ficció es va decidir fa mesos i no té res a veure amb la polèmica que envolta Spacey.

Ja amb el final de House of Cards fixat a l'agenda, la revista Variety va informar que Netflix es troba en la primera fase de la preparació d'un potencial spin-off que tindria lloc en el mateix univers polític de conspiracions i traïcions del matrimoni d e Frank i Claire Underwood, els personatges que interpreten Kevin Spacey i Robin Wright, respectivament. Segons aquesta mateixa revista, per al projecte d'una sèrie derivada es treballa amb diverses idees, entre les quals en destaca una que giraria entorn a l'assessor polític Doug Stamper, que interpreta a la ficció Michael Kelly.

L'escàndol que ha afectat l'actor Kevin Spacey ha agitat la producció de House of Cards, i Netflix i Media Rights Capital, productora de la ficció, van assegurar en un comunicat, recollit per mitjans nord-americans, que estan «profundament preocupats» per les acusacions contra l'intèrpret. «En resposta a les revelacions, els executius de les dues compa-nyies van arribar dilluns a la tarda a Baltimore (on es roda la sèrie) per trobar-se amb el repartiment i l'equip per assegurar que es continuen sentint segurs i amb prou suport. Com estava planejat prèviament, Kevin Spacey no està treballant al set a hores d'ara», s'afegeix a la nota.