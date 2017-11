TV3 busca respostes en clau de futur amb «Quan arribin els marcians»

TV3 estrena aquesta nit, a partir de les 23.35 h, Quan arribin els marcians, un nou programa cultural en forma de càpsula del temps que s'envia a l'espai amb l'esperança que, com va fer Carl Sagan amb la sonda Voyager i el seu Golden Record ara fa 40 anys, un dia algú la trobi i ens entengui.Cada setmana, el programa plantejarà reflexions i es farà preguntes per poder entendre i explicar la condició humana a través de la cultura. El to el pauta la voluntat de reflexió, una reflexió que topa amb la ironia, el desconcert i, per què no, el sentit de l'humor. Perquè els humans som força curiosos i estranys.

Júlia Bertran i Jofre Font són els reporters que posen cara a aquesta missió temporal que combina l'actualitat informativa amb l'actualitat i la contemporaneïtat culturals, la divulgació i l'agenda d'oci. El programa, de mitja hora de durada, abasta, alhora, totes les disciplines i busca la veu tant de creadors com d'experts en diferents matèries i de ciutadans, aquells per a qui la cultura ajuda a entendre el món que els ha tocat viure.