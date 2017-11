Antonio Banderas encarna Picasso a la platja de Màlaga

Després d'anys vivint amb el desig, l'actor Antonio Banderas ha pogut finalment interpretar l'artista Pablo Picasso a la gravació de la sèrie Genius, que es va desenvolupar dimecres passat a la platja malaguenya de la Misericòrdia, que a la pantalla es convertirà a la Costa Blava francesa. Banderas duia un banyador i una camisa blanca a les úniques escenes de la sèrie en què és previst que participi a Màlaga, ja que les altres que es roden en aquesta ciutat corresponen a la infància de l'artista.

El rodatge a Màlaga va començar dimarts a l'església de San Jaime, on va ser batejat Picasso, i a la plaça de toros de la Malagueta, on va conèixer la tauromàquia en la seva infantesa. En aquesta església, que data de final del segle XV, es van gravar les escenes corresponents al bateig de l'artista. Posteriorment, a la plaça de la Malagueta es va escenificar un festeig taurí que va ser seguit des de diversos balcons engalanats amb banderes d'Espanya per un públic compost per un grup de figurants vestits d'època.

Tot i que en aquestes escenes no participava Banderas, l'actor va visitar el rodatge i es va passejar per diversos llocs de la plaça de toros ,com el carreró i els corrals. El rodatge es va prolongar a Màlaga fins ahir, en espais com el cèntric carrer de San Agustín, on actualment té la seva seu el Museu Picasso i on en la infància de l'artista hi havia el seu parvulari i l'estudi del seu pare, el també pintor José Ruiz Blasco.

La sèrie Genius de National Geographic, que produeix Ron Howard, es va plantejar en la seva concepció com una antologia de grans ments que hagin realitzat una contribució notable en camps com la ciència i les arts. En la seva primera temporada, la sèrie es va dedicar a la vida d'Albert Einstein, i en aquesta segona temporada se centra en la de l'artista malagueny Pablo Picasso.