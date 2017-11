«El Ministerio del Tiempo» tanca la tercera temporada sense saber si tornarà a TVE

El Ministerio del Tiempo va tancar dimecres la seva tercera temporada amb un homenatge a TVE sense saber si l'ens públic tornarà a apostar per una sèrie que acumula prop de 50 reconeixements nacionals i internacionals, entre ells dos premis Iris a la Millor Sèrie. Onza Entertainment i Cliffhanger han agraït a TVE en una nota «la confiança en la sèrie i la seva aposta per un producte de qualitat (...) que s'ha convertit en un exemple d'internacionalització dels continguts», si bé des de l'ens públic encara no hi ha novetats sobre la renovació.