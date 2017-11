Paramount Channel celebra els 25 anys de «Reservoir dogs»

El canal Paramount Channel celebrarà aquesta nit el 25è aniversari de Reservoir dogs, pel·lícula que va catapultar a la fama el director nord-americà Quentin Tarantino, amb un especial que emetrà aquesta cinta i dues icòniques cintes més: Pulp Fiction i Amor a quemarropa.

A les 22 h, el canal en obert emetrà el primer llargmetratge del director, Reservoir dogs, protagonitzada per Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney i Michael Madsen, que interpreten una banda de lladres contractats per robar una botiga de diamants.

A continuació arribarà el torn de Pulp Fiction (1994), guanyadora d'un premi Oscar al millor guió original, amb la qual Tarantino va destacar amb l'ús de tècniques pròpies com la narrativa no lineal, l'ús «sense complexos» de paraules malsonants i l'«obertura» a la vida privada dels gàngsters. Tot un èxit de taquilla que avui en dia continua sent un dels referents del cinema alternatius dels EUA.

La marató de cinema dedicada a Quentin Tarantino es clourà amb l'emissió del film Amor a quemarropa (1993), cinta protagonitzada per Christian Slater i Patricia Arquette, dirigida per Tony Scott i amb guió, escrit per Tarantino, que va rebre «grans crítiques», segons la cadena.