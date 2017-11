Amazon prepara un documental sobre el dia a dia del Manchester City

El Manchester City i Amazon Prime, divisió de la companyia nord-americana de comerç electrònic, han signat un acord (valorat en una mica més d'11,3 milions d'euros) per l'emissió d'una sèrie documental sobre el dia a dia del conjunt anglès que entrena Pep Guardiola. Aquesta sèrie «darrere de les càmeres», que s'estrenarà el 2018 i s'emetrà en més de 200 països, seguirà el City durant la present temporada i donarà a conèixer «una visió interna del treball que es realitza dia a dia a la City Football Academy –la ciutat esportiva de l'equip– i en la vida dels futbolistes i l'entrenador», ha informat el club a través d'un comunicat.

«Estem encantats de començar aquesta relació estratègica amb Amazon, una de les companyies líder a escala mundial», va explicar Ferran Soriano, director executiu de l'equip blau de Manchester, en la missiva. «Amazon Prime Video és la llar perfecta per a un projecte tan innovador que oferirà una visió autèntica i única de la temporada del Manchester City, cosa que no havia passat mai. Són temps tremendament il·lusionants i tindrem l'oportunitat de compartir-los amb els aficionats al futbol de tot el món», va afegir Soriano.

Amazon Prime, amb títols tan reeixits com The Grand Tour, les finals ATP NextGen i la sèrie All or Nothing, que segueix els Arizona Cardinals i Los Angeles Rams, de la NFL, i els All Blacks neozelandesos, emetrà aquest nou documental a través de l'aplicació per a televisió, en dispositius mòbils, en aparells amb Fire TV i on-line.

El documental, que arriba després que el City s'hagi convertit en el primer equip de la Premier League a superar el milió de seguidors a la xarxa social de vídeo YouTube, tindrà entrevistes dels jugadors, empleats i directius del club. «Aquesta nova sèrie d'Amazon Prime Original oferirà una extraordinària visió interna del Manchester City, el millor equip de futbol de la Premier League i un dels clubs més il·lusionants i respectats del món, als membres Prime», va declarar, segons el comunicat, Heather Schuster, cap de les produccions sense guió d'Amazon Original.