Cuatro trasllada «Fuera de cobertura» de la nit dels dijous a la dels dilluns

Canvis a la graella de Cuatro. La cadena de Mediaset ha decidit traslladar Fuera de cobertura, el programa de reportatges d'Alejandra Andrade, de la nit dels dijous a la dels dilluns. El format estrena avui ubicació amb un reportatge dedicat al turisme sexual, un problema que afecta nombrosos països, especialment de l'Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica. A Piratas sexuales, la reportera viatja fins a les paradisíaques platges de la ciutat colombiana de Cartagena d'Índies, on arriben cada any 300.000 visitants, molts d'ells espanyols. No obstant això, no tots arriben amb la intenció de gaudir de relaxament, sol i sorra. La ciutat s'ha convertit en el bressol llatinoamericà del turisme sexual amb menors.