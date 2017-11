La sèrie de misteri «Dark» arribarà el pròxim 1 de desembre a la plataforma Netflix

Netflix estrenarà el pròxim 1 de desembre la sèrie de misteri Dark, una producció alemanya escrita per Jantje Friese i dirigida per Baran bo Odar i presentada al Festival de Cinema de Toronto aquest mateix any. La sèrie, protagonitzada per Louis Hofmann, Oliver Masucci i Jördis Triebel, està ambientada en una ciutat alemanya, on la desaparició de dos nens petits destapa les dobles vides i les relacions trencades entre quatre famílies diferents. La ficció consta d'un total de deu episodis, cadascun d'una hora de durada.