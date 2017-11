Regió7 et tornarà a oferir el disc i el llibre solidari de La Marató de TV3

La Marató va presentar ahir una de les seves apostes anuals, El disc de La Marató, que posarà a la venda el diumenge 3 de desembre al preu de 10 euros amb tots els diaris d´àmbit català, entre els quals Regió7, per recaptar fons contra les malalties infeccioses.

Enguany, el disc solidari del programa de TV3 inclou un total de 19 cançons i aposta per una clara diversitat de gèneres interpretats per una trentena d'artistes. Onze d´aquests canten per primer cop en català. Pastora Soler, David DeMaría, Blaumut, Love of Lesbian, The Sey Sister, Buhos o India Martínez són alguns dels músics que hi participen.

Paral·lelament, ja es pot trobar a les llibreries la desena edició d'El llibre de La Marató, en què Víctor Amela, Marc Artigau i Queralt, Jenn Díaz, Martí Gironell, Helena Garcia Melero, Pilar Rahola, Gemma Ruiz, Care Santos, Sílvia Soler i Albert Villaró han cedit un relat, acompanyat per les il·lustracions d´Antònia Arrom.

La 26a edició de La Marató de TV3 es farà el diumenge 17 de desembre i estarà dedicada a un grup de malalties que causen una de cada tres morts al món i que, segons els experts, es convertiran en un greu problema de salut pública.

Àngel Lacalle, director d'El disc de La Marató i coordinador d'El llibre de La Marató, va relatar en la roda de premsa celebrada ahir a Barcelona que l'objectiu d'aquest any ha passat per fer «coses noves», amb èxits que per primera vegada s'adapten al català. Així mateix, també s'han ampliat els gèneres i s'hi inclou la lírica i, fins i tot, el reggaeton. «Volem que el món de les emocions sigui el millor per combatre els virus», va precisar Lacalle.

D´aquesta manera, entre les cançons que configuren l´àlbum hi ha temes d´autors catalans, com Txarango i Sau, i europeus i americans contemporanis, com Shawn Mendes, Light House Family, Family of the Year o Zucchero, que contrasten alhora amb clàssics com Jimmy Cliff, The Cure, Leo Sayer, o Giacomo Puccini amb l´ària Nessun Dorma de l´òpera Turandot.

No hi falten autors i versions, com el Volare de Domenico Modugno o el Dolce Vita cantat per Ryan Paris.