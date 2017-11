Jesús Calleja tornarà a ajudar pobles en la quarta entrega de «Volando voy»

Volando voy, el programa en què Jesús Calleja recorre pobles de la geografia espanyola per ajudar els seus habitants, tindrà una quarta temporada a Cuatro després que la tercera conclogués amb les seves millors dades històriques en aconseguir 1,6 milions d'espectadors i una quota del 8,8%.



«Estem hipermotivats per abordar una quarta temporada perquè veiem que hem generat il·lusió ajudant la gent dels pobles», va dir divendres l'aventurer en una nota de la cadena que informa que la quarta temporada començarà a produir-se el 2018.

Fins al moment, Calleja ha recorregut 21 dels racons més desconeguts i escarpats de la geografia espanyola i els ha descobert a través de la tecnologia més sofisticada i amb la col·laboració dels millors experts: els habitants dels pobles.

Calleja assegura que Volando voy és «un programa de veritat, on ens ocupem d'aquestes persones de les què probablement ningú ho fa, de la gent dels pobles amb les seves històries, algunes de dures i molt emocionants, que ens recorden l'Espanya dels nostres pares i d'altres generacions».

En la nova entrega, realitzada per Zanskar, continuarà la recerca de «llocs pintorescos i especials» per «intentar mostrar tota la seva bellesa i que serveixi d'impuls per al turisme», a més de comprometre's a donar un cop de mà amb les seves causes pendents.