Televisió Espanyola cancel·la «¿Cómo lo ves?» un mes després de l'estrena

RTVE ha decidit cancel·lar el programa ¿Cómo lo ves?, que es va estrenar el 15 d'octubre passat i del qual només s'han emès sis lliurements. El programa, presentat per Carlos Herrera, plantejava deu preguntes que l'audiència podia contestar a través d'una app i comptava amb l'opinió de sis personalitats des del plató. En les dues primeres setmanes, el programa es va emetre la nit de diumenge per passar després a la nit de dissabte. L'audiència va caure del 10,2% de quota de pantalla al 5% i no va complir les expectatives de la cadena. Herrera ha agraït a RTVE la «confiança» i ha assenyalat que a causa de la situació «el millor és acordar un amable cesament d'esforços».