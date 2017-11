El món cultural i periodístic plora la mort de Patrícia Gabancho

El món cultural i periodístic va lamentar ahir , a través de Twitter, la mort en un hospital de Barcelona, en no poder superar un càncer, de l'escriptora i periodista Patrícia Gabancho, que va néixer a Buenos Aires, Argentina, el 1952.

Gabancho residia a Catalunya des del 1974, on va arribar als 22 anys. Des de jove, va mostrar interès per la llengua i la realitat catalana i va col·laborar en nombrosos mitjans catalans, a més d'algunes emissores de ràdio i televisió, on també participava en tertúlies.

Responsables de la Institució de les Lletres Catalanes van lamentar la seva mort i la seva directora, Laura Borràs, va indicar que estava en «estat de xoc». «L'altre dia no va poder estar amb nosaltres a l'acte de Pedrolo perquè anava a urgències i ara ja és morta. El meu condol més sincer a la seva família, sobretot al seu fill estimat», va escriure. La degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, va assenyalar que es trobava «profundament commoguda» per la mort de Gabancho: «Lluitadora, bona companya de la Junta al Col·legi de Periodistes».

Per la seva banda, la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Pasola, li va agrair el seu «compromís i la lluita solidària. Descansa en pau!». Responsables de l'editorial Comanegra van assenyalar estar «commocionats per la mort de Patrícia Gabancho. El nostre condol a la família, companys, amics, al món del periodisme i la cultura. Una gran pèrdua per a tots...». El director d'aquesta editorial i president de La Setmana del Llibre en Català, Joan Sala Tor-rent, va escriure: «Estem consternats! Gran pèrdua!».

També van reaccionar ahir al migdia la periodista Pilar Rahola: «Estic en xoc. T'estimo, amiga». El músic Cesc Freixas va escriure: «Descansa en pau». La Plataforma per la Llengua va mostrar el «més sincer homenatge a Patrícia Gabancho, ferma lluitadora pel català». De fet, com van recordar, Gabancho era membre del consell consultiu de la Plataforma per la Llengua. L'Ateneu Barcelonès, del qual Gabancho va ser vicepresidenta primera des de l'any 2014 fins a mitjan aquest 2017, va destacar en una piulada que «va liderar l'activitat cultural de l'entitat. Moltes gràcies per impulsar i construir junts l'Ateneu!».

Carles Puigdemont també es va mostrar commogut per la mort de l'escriptora i periodista Patrícia Gabancho i en una piulada va escriure: «Trobarem a faltar el seu compromís, la seva empenta i el seu caràcter».

Gabancho és autora d'una vintena d'obres relacionades amb la situació política a Catalunya. Amb l'assaig Crònica de la independència, va ser l'autora de no ficció que més llibres va vendre el Sant Jordi del 2009. Amb la seva primera novel·la, La néta d'Adam, va guanyar el Prudenci Bertrana el 2012.