Les sèries «Britannia» i «Mosaic» arribaran a HBO a principi del 2018

Creadors com Steven Soderbergh, Danny Boyle o Jane Campion i actors com Sharon Stone, Nicole Kidman, J.K. Simmons o Hilary Swank participen en la llista de títols que la plataforma HBO estrenarà a Espanya en el primer trimestre del 2018, amb sèries com Britannia, el thriller Counterpart o el drama Mosaic.

Britannia és una sèrie històrica coproduïda per Sky i Amazon sobre l'assalt de l'Imperi romà al regne mític dels celtes. HBO España estrenarà la primera temporada completa el 19 de gener. Amb guió de Jez Butterworth ( Spectre), l'elenc d'aquesta ficció inclou Kelly Reilly ( True Detective) com a temerària princesa celta Ker-ra i David Morrissey ( The Walking Dead) com a general Aulus, cap de l'exèrcit romà invasor.

El 22 de gener s'estrenarà Counterpart, un thriller de ciència ficció que protagonitzen el guanyador de l'Oscar J.K. Simmons ( Whiplash) i Olivia Williams i que planteja reflexions sobre l'amor, la identitat i el destí. Ambientada a Berlín, la sèrie transcorre en una realitat amb dues dimensions i en cadascuna d'elles els seus personatges tenen diferents identitats.

Un dia després, el 23 de gener, estarà disponible la minisèrie Mosaic, una història de «passió, intriga i enganys» dirigida per Steven Soderbergh i protagonitzada per Sharon Stone que gira al voltant de la desaparició d'una autora de llibres infantils una nit de Cap d'Any.

Jim Sturgess i la model Agyness Deyn són les cares visibles de Hard Sun, un drama policíac apocalíptic ambientat a Londres, del creador de Luther, Neil Cross, que s'inspira en la cançó 5 years de David Bowie i que també s'estrena al gener.

Al febrer serà el torn de Here and Now, un drama familiar d'Alan Ball, creador de True Blood, protagonitzat per Tim Robbins i Holly Hunter i produït per HBO. La trama de la sèrie gira al voltant de les complicacions de tenir una família multiracial, amb tres fills adoptats i una de biològica.

Per al primer trimestre, però encara sense data concreta, s'ha anunciat Trust, una sèrie de Danny Boyle amb Donald Sutherland i Hillary Swank inspirada en la història real de John Paul Getty III, hereu de l'acabalada família que va ser segrestat el 1973 a Roma per la màfia.

També el març arribarà The Crossing, una sèrie produïda per ABC que combina aventures i ciència ficció que tracte d'un grup de refugiats que arriba a través de la mar a un petit poble nord-americà a la recerca d'asil, amb la particularitat que la guerra de la qual fugen succeeix en el futur.