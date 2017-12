Europa dicta que Espanya no haurà de recuperar les ajudes a la TDT

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va sentenciar ahir que Espanya no haurà de recuperar les ajudes concedides entre el 2005 i el 2009 als operadors de televisió digital terrestre (TDT) en zones poc urbanitzades, en anul·lar la decisió de la Comissió Europea (CE) que les declarava il·legals.

El TJUE, màxima instància judicial europea, va sentenciar així a favor d'Espanya i en contra de l'Executiu comunitari, que el 2013 va considerar que aquestes compensacions, que ascendien a uns 260 milions d'euros, eren incompatibles amb la normativa del mercat interior. La sentència s'oposa també a les opinions del Tribunal General de la Unió Europea (UE) i de l'advocat general del TJUE, que havien confirmat prèviament l'anàlisi de la CE.

En la sentència, el TJUE asse-nyala que la normativa europea prohibeix les anomenades ajudes selectives, que afavoreixen determinades empreses davant d'altres que estan en una situació comparable, i que d'aquesta manera havia considerat el Tribunal General les ajudes a la TDT. No obstant això, el TJUE estableix que ni la decisió de Brussel·les ni la sentència recorreguda «contenen cap indicació» que les empreses de radiodifusió estiguin en una situació comparable a altres sectors ni que aquesta situació pugui equiparar-se a empreses que donen feina a altres tecnologies.



Ajudes per àrees

Per assegurar la transició de la televisió analògica a la digital a tot el territori, les autoritats espanyoles van optar per dividir l'àrea del país en diverses parts, depenent de si existia un interès comercial a assumir aquest cost, de manera que a la Zona II, composta d'àrees menys urbanitzades, aquest canvi es cobriria amb finançament públic. L'objectiu era que el servei de TDT aconseguís una cobertura del 98% de la població, per tal d'igualar el percentatge cobert per la televisió analògica el 2007.

Una denúncia d'un operador europeu de satèl·lits el 2013 va portar la CE a declarar «il·legals i incompatibles amb el mercat interior» aquests ajuts al «desplegament, manteniment i explotació» de la xarxa de TDT a les àrees que els havien rebut, amb l'excepció de Castella-la Manxa. Brussel·les obligava així els beneficiaris a tornar a Espanya l'ajut, que ascendia a uns 260 milions d'euros.