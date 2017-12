Tadeu Jones, Shin Chan i Conan protagonitzen avui la graella del canal Super3

El canal Super3 ha preparat una programació especial per a avui, dia en què les escoles romandran tancades per la coincidència amb la jornada electoral, i demà, últim dia de curs abans de les vacances escolars de Nadal. Tant avui com demà, la graella del canal infantil inclourà una llarga llista de pel·lícules. Així, es podrà veure Les aventures de Tadeu Jones, El detectiu Conan: el gratacel explosiu, Nico, el ren que volia volar, Invizimals: L'aliança, Talma i el mite d'Agharta, Shin Chan: tres minuts per salvar el món i Loopdidoo. El tresor del capità Nemòs. A més, avui, a les 10.55 h, també s'emetrà el capítol especial de Nadal de la sèrie Prodigiosa: Les aventures de Ladybug i Gat Noir.