Movistar renova la sèrie «Vergüenza» per una segona temporada

Vergüenza, la primera sèrie original de Movistar+ estrenada completa sota demanda i que en els primers quinze dies de la seva estrena es va situar entre les tres més vistes de la plataforma aquest any, tindrà una segona temporada, que arribarà previsiblement al llarg del 2018. Lloada per crítica i públic, la ficció creada per Juan Cavestany i Álvaro Fernández-Armero ha rebut quatre nominacions als premis Feroz a millor sèrie de comèdia, actor principal (Javier Gutiérrez), actriu principal (Malena Alterio) i actor de repartiment (Miguel Rellán), segons Movistar +.