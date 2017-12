Laia Servera i Manu Alonso presentaran la cavalcada de TV3

El proper 5 de gener, TV3 transmetrà la cavalcada de Reis des de la ciutat de Manresa, i els encarregats d'explicar el que passarà aquesta nit màgica a la capital del Bages seran Laia Servera, editora i presentadora del programa Info K, l'informatiu del canal Super3, i Manu Alonso, redactor i guionista de TV3.

«La cavalcada de les emocions» és com anomena l'Agrupació Cultural del Bages la cavalcada del 2018, per les emocions que desperta l'arribada de Ses Majestats en un recorregut per la ciutat que descriuran Servera i Alonso.

Un total de disset carrosses recorreran la ciutat, i els tabalers de Xàldiga s'encarregaran d'obrir la comitiva amb un esclat de so i de llum. Nombroses entitats de la ciutat s'involucren en l'organització de la cavalcada, i hi participen més de 700 voluntaris, que formen part del teixit associatiu de la ciutat.

L'itinerari de la cavalcada té dues parts diferenciades. La primera part, a sobre de les carrosses, comença a la Muralla de Sant Francesc i continua per l'eix comercial de la ciutat. A la segona, Ses Majestats i el príncep Assuan (el carter reial) s'endinsen a peu pel Centre Històric fins a arribar a la plaça Major. En aquest tram interactuen, a peu de carrer, amb petits i grans, i aconsegueixen, gràcies a la proximitat amb la gent, el punt àlgid de la cavalcada.

Per acabar, Ses Majestats seran rebudes al balcó de l'ajuntament per l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que els entregarà la clau de la ciutat, i és previst que el rei ros adreci unes paraules al públic de la plaça.