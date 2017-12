«First Dates» celebra la nit de Nadal amb una edició especial

El Nadal arriba a Cuatro amb molt d'amor a la terra. Aquesta nit, a partir de les 21.15 h, la màgia del Nadal i la força de Cupido uneixen forces per reunir algunes de les parelles que van trobar l'amor al llarg de l'any i a altres que encara necessiten trobar-lo en l'especial First Dates Christ-mas. I, com una gran família que torna a la llar per retrobar-se, Cristian i Cristina, la primera parella que es va casar després de conèixer-se al famós date show, tornen perquè Carlos Sobera i tot l'equip del restaurant conegui Romeo, el seu nadó.

First Dates Christmas també obrirà les portes de nou a Jose. Per amor a Eli, ha deixat Còrdova i s'ha traslladat a Sevilla per estar a prop d'ella. No obstant això, encara no viuen junts perquè, de moment, ella no vol. Potser després d'aquesta vetllada canviarà d'opinió. Amb la intenció d'agrair un altre canvi de ciutat, Hugo visita de nou el restaurant de l'amor per dir-li a Micaela que és la dona de la seva vida i per posar de relleu tots els esforços que ella ha fet per tirar endavant la relació. Curiosament, la mare d'Hugo també desitja parlar amb Micaela, i aprofitarà aquesta ocasió tan especial per fer-ho.

Dues cites amb connexió però inconcluses tornaran al local per veure què passa entre ells. Diego i Isabel van tenir feeling en la seva primera nit, però en sortir del restaurant ell va marxar i la va deixar plantada i sola a l'estació, cosa que ella no perdona. Diego ve amb la intenció de demanar-li disculpes i reconquistar el seu cor. Per la seva banda, Raúl va tenir una gran cita amb Lorena fa mesos. Es van agradar molt i, fins i tot, van tenir més que paraules un cop acabada la vetllada, però la feina ha impedit que es tornin a veure. Què passarà en aquesta ocasió?

Per connexió, la que posarà la cantant India Martínez a la cita de Sete i Javier. És la intèrpret preferida de tots dos. La força de la música d'ella i la fluïdesa en la xerrada dels dos faran que entre ells l'amor sorgeixi amb força.

L'edició especial de First Dates és una de les grans apostes de la cadena de Mediaset España, que per aquests dies ha programat també una graella farcida de pel·lícules d'èxit, com les de la saga Star Wars.