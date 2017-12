El musical «Gente bien» de La Cubana arriba avui a TV3

Aquesta nit, a les 22.35 h, TV3 estrena Gente bien, el musical de La Cubana basat en un sainet de Santiago Rusiñol on retratava i ridiculitzava la burgesia industrial sorgida de la Barcelona modernista. La Cubana crea un viatge en el temps on es fan parlar els personatges de l'autor barceloní en quatre èpoques diferents, per demostrar que tot canvia ben poc.

Estrenat el 1917 al Teatre Novedades de Barcelona, Gente bien és un sainet, un divertiment, on Rusiñol retrata i ridiculitza els nous rics de la burgesia industrial sorgida a la Barcelona modernista. També ha estat l'excusa de La Cubana per construir la base argumental del seu espectacle.

Respectant al màxim el text original de Santiago Rusiñol, la veterana companyia catalana La Cubana ha creat un viatge en el temps on fan parlar els personatges que va crear Rusiñol en quatre èpoques diferents i descobreix que la necessitat d'aparentar no té data de caducitat.

Una obra, amb guió, direcció i adaptada per Jordi Milán, on hi ha rècord de personatges. Els 15 actors arriben a interpretar 162 personatges, amb més de 275 canvis. A l'espectacle hi ha més de 180 vestits, la majoria confeccionats especialment per a l'ocasió. La música de Gente bien, que es va representar al teatre Coliseum, és interpretada per músics de l'Auditori de Barcelona.