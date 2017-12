«Operación Triunfo» elegirà el representant d'Eurovisió en una gala prèvia a la final

Operación Triunfo elegirà el representant espanyol en la pròxima edició del festival d'Eurovisió en una gala prèvia a la celebració de la final del mateix concurs de talents, segons ha informat RTVE en una nota de premsa. Els cinc concursants classificats per a aquesta final seran els que competeixin per convertir-se en el candidat nacional que actuarà el 12 de maig a Lisboa, amb cançons «compostes per prestigiosos autors». Finalment serà el públic qui decideixi amb els seus vots el representant espanyol, recuperant així l'esperit de les tres primeres edicions d'aquest format.