«Nurse Jackie» estarà completa a Movistar a partir de l'1 de gener

Totes les temporades de Nurse Jackie estaran disponibles sota demanda a partir de dilluns que ve, 1 de gener. Aquest títol s'uneix a altres sèries de Showtime completes a Movistar, com Californication o Dexter.

Nurse Jackie també tindrà la seva emissió lineal a Movistar Series (dial 11) a partir de gener.

És una comèdia negra de Showtime ambientada en un bulliciós hospital de Nova York. Jackie Peyton és una infermera veterana, efectiva, directa, pràctica i incansable en el seu treball diari. Però també és una mentidera empedreïda i una addicta als narcòtics, sense els quals sent que és incapaç d'aguantar l'intens ritme de treball.

Els seus mètodes, en moltes ocasions fora dels límits de la política de l'hospital, provoquen situacions complicades, tant en el treball com també en l'àmbit personal.

El drama es barreja amb l'humor més negre i la ironia.

Creada per Evan Dunsky ( CSI), Liz Brixius ( Go On) i Bufona Wallem ( Aquells meravellosos 70) i protagonitzada per Edie Falco, coneguda sobretot pel seu paper de Carmela Soprano a Los Soprano. El primer episodi de Nurse Jackie va ser el més vist de la història de Showtime.

La tònica general de Nurse Jackie és l'humor, però és un humor limitat que juga molt d'aprop amb el drama i tracta temes de pes: l'addicció, la depressió, la infidelitat, la malaltia, el divorci, la maternitat, etc.

Va ser guanyadora de 5 premis Emmy, inclòs el de millor actriu de comèdia, per a Edie Falco, i el de millor actriu de repartiment, per a Merritt Wever. També va ser nominada a 5 Globus d'Or.



L'antiheroïna

Jackie és cínica, de caràcter fort, pràctica, no perd el temps i no es permet semblar vulnerable, ja que sempre mostra el seu costat més dur. Tot és una façana per amagar els veritables problemes que hauria d'afrontar: el seu divorci, la sensació de fracàs com a mare, la drogoaddicció, etc.

Eddie Falco porta tot el pes de la sèrie, però els companys de repartiment són fonamentals per completar-la com a personatge principal.