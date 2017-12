La Grossa, amb Lluís Marquina i Candela Figueras

? Els presentadors de TV3 Lluís Marquina i Candela Figueras seran els encarregats de presentar el sorteig de la Grossa de Cap d'Any, que se celebrarà per cinquena vegada. Amb l'objectiu de facilitar les compres d'última hora, Loteria de Catalunya mantindrà oberta la venda per internet fins a una hora abans del sorteig del mateix dia 31, és a dir a les 11.00 h. El sorteig tindrà com a principal protagonista la Capgrossa, encarregada d'extreure el primer premi.